ÖVP-Tirol leitet mit Landesparteitag "heiße Phase" ein .

Mit einem Landesparteitag in der Innsbrucker Olympiahalle hat die Tiroler ÖVP am Samstag die "heiße Phase" des Wahlkampfes für die Landtagswahl am 25. Februar eingeleitet. Zur Unterstützung sind unter anderem Bundeskanzler Sebastian Kurz und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck angerückt. Im Vorfeld rechnete die Partei mit über 2.000 Teilnehmern.