Olympia 2026: NGO will Beschwerde bei VfGH einlegen .

Die NGO "mehr demokratie!" will eine Massen-Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) gegen die Volksbefragung am 15. Oktober für eine mögliche Bewerbung Tirols bzw. Innsbrucks für Olympische Winterspiele 2026 einreichen, da die Fragestellung "manipulativ" sei. 200 Unterstützungserklärungen aus der Bevölkerung seien hierfür notwendig, sagte Erwin Leitner, Bundessprecher der NGO, am Montag.