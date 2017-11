Schrödingers Nachlass als Leihgabe an Uni Innsbruck .

Ein Teil des Nachlasses des österreichischen Physikers Erwin Schrödinger soll als Leihgabe an das Forschungsinstitut Brenner-Archiv der Universität Innsbruck gehen. Die Sammlung wurde von Angehörigen des berühmten Wissenschafters zur Verfügung gestellt, teilte die Uni am Montag in einer Aussendung mit.