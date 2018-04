Tausende gedachten mit Mahnwache der Opfer .

Tausende Menschen haben am Sonntagabend in Toronto mit einer Mahnwache der Opfer der Amokfahrt der vergangenen Woche gedacht. "Liebe für alle, Hass für niemanden", war auf großen Postern und blauen T-Shirts in der Menschenmenge zu lesen. Zehn Kerzen wurden für die zehn Todesopfer entzündet, zudem wurden weiße Rosen abgelegt und die Namen der Opfer vorgetragen.