Barguil sorgte am Nationalfeiertag für Tour-Heimsieg .

Warren Barguil hat am Freitag in Foix die 13. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Franzose setzte sich am französischen Nationalfeiertag im Sprint einer Vierer-Spitzengruppe vor dem Kolumbianer Nairo Quintana und dem Spanier Alberto Contador durch.