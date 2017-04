Italien gegen Eintrittskarte für Markusplatz in Venedig .

Im Rahmen geplanter Maßnahmen zur Regelung des Besucherstroms zu beliebten Orten der Stadt denkt Venedig an die Einführung einer Eintrittskarte für den Markusplatz. Dagegen wehrt sich jedoch die Regierung in Rom: "Die italienischen Stadtkerne müssen offen und frei zugänglich sein, ich bin gegen Eintrittskarten für die Stadtzentren", so Kulturminister Dario Franceschini.