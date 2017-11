71-Jährige starb nach Brand in Wien-Leopoldstadt .

Eine 71 Jahre alte Frau ist am Sonntag in ihrer Wohnung in Wien-Leopoldstadt auf tragische Weise ums Leben gekommen. Sie erlitt offenbar in unmittelbarer Nähe des eingeschalteten Gasherds einen Herzinfarkt, ihre Kleidung fing Feuer, die Frau verbrannte. Die genauen Umstände sind noch Gegenstand von Ermittlungen, hieß es seitens der Polizei.