Seine Sprecherin Sarah Sanders ruderte am Freitag in Washington aber etwas zurück. Ein Treffen von Trump und Kim könne nur stattfinden, nachdem Nordkorea überprüfbare Schritte zur Denuklearisierung des Landes eingeleitet hat.

Kim habe große Versprechungen gemacht, dazu gehöre die Denuklearisierung seines Landes. Die USA seien sicher, dass das geschehen werde."Der Präsident ist voller Hoffnung, dass wir Fortschritte machen können", sagte Sanders. "Wir verhandeln aus einer Position der Stärke, anders als Nordkorea", sagte Sanders. "Lassen Sie mich hier ganz klar sein: Die USA haben keinerlei Zugeständnisse gemacht, aber Nordkorea hat einiges versprochen."

Südkoreas Sondergesandter Chung Eui-yong, der Kim am Montag getroffen hatte, sagte, der Gipfel solle bis Mai stattfinden. Kim habe eine atomare Abrüstung in Aussicht gestellt und zugesagt, alle Atom- und Raketentests vorerst zu stoppen. China und Russland begrüßten die Entscheidung Trumps. Ein Treffen wäre eine Kehrtwende in dem Konflikt, in dem sich beide Staatschefs mit Beleidigungen und Drohungen überzogen und die Angst vor einem militärischen Konflikt geschürt haben.

Erste direkte Begegnung der Staatschefs

Es wäre die erste direkte Begegnung der Staatschefs beider Länder. Trump sprach von großen Fortschritten. Kim habe bei dem Treffen mit den Südkoreanern nicht nur von einem Einfrieren des Atomprogramms gesprochen, sondern von nuklearer Abrüstung. Dennoch müssten die Sanktionen aufrechterhalten werden, bis ein Abkommen erreicht werde. Beim Besuch der südkoreanischen Delegation in Pjöngjang hatte Kim seine Bereitschaft für den Verzicht auf Atomwaffen erklärt, wenn die Sicherheit seines Landes garantiert sei. Zugleich vereinbarten die beiden koreanischen Staaten ein Gipfeltreffen im kommenden Monat im Grenzort Panmunjom - das erste seit mehr als einem Jahrzehnt.

Das geplante Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim belegt nach Ansicht von US-Vizepräsident Mike Pence den Erfolg des harten Vorgehens seiner Regierung gegen Pjöngjang. Trumps Strategie zur Isolierung Nordkoreas "funktioniert", erklärte Pence am Freitag in Washington.

Die US-Regierung werde ihren Kurs nun auch nicht ändern, kündigte der US-Vizepräsident an. Alle Sanktionen sollten bestehen bleiben und weiterhin "maximaler Druck" auf Nordkorea ausgeübt werden, bis das Land "konkrete, dauerhafte und überprüfbare Schritte zur Beendigung seines Atomprogramms ergreift".

US-Außenminister Rex Tillerson sagte in Djibouti, die Vorbereitung des Treffens von Kim mit Trump werde "einige Wochen" in Anspruch nehmen. Der Präsident habe die Entscheidung alleine getroffen. Die USA seien überrascht, wie weit Kim sich bei seinen Beratungen mit der südkoreanischen Delegation "herausgelehnt" habe.

Nun will die südkoreanische Delegation noch Russland und China über die Entwicklung informieren. Russlands Außenminister Sergej Lawrow wertete das geplante Treffen als Schritt in die richtige Richtung. "Es sollte aber nicht nur ein Treffen sein, sondern den Weg für einen umfassenden diplomatischen Prozess ebnen", sagte er in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba.

Ziel sei eine Lösung im Streit über das Atomprogramm der Regierung in Pjöngjang auf Basis jener Leitlinien, die bei den Sechs-Parteien-Gespräche zu Nordkorea und im UNO-Sicherheitsrat vereinbart worden seien. An den Sechs-Parteien-Gesprächen hatten neben Nord- und Südkorea, Russland sowie den USA auch China und Japan teilgenommen.

Chinesisches Außenministerium: "Positive Signale"

Das chinesische Außenministerium sprach von positiven Signalen der USA und Nordkoreas, die Peking uneingeschränkt unterstützen werde. Chinas Präsident Xi Jinping dringt auf ein baldiges Gipfeltreffen. "Ich hoffe, dass die USA und Nordkorea so schnell wie möglich in Kontakt treten", sagte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag in einem Telefonat mit Trump. Er lobte die "positive" Haltung des US-Präsidenten. Peking ist der wichtigste Verbündete Nordkoreas. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sagte, der Kurswechsel Nordkoreas sei ein Ergebnis des internationalen Drucks auf die Führung in Pjöngjang.

Südkoreas Präsident Moon Jae-in, der die Entspannungsbemühungen während der Olympischen Winterspiele in seinem Land angestoßen hatte, zeigte sich zuversichtlich. Das Gipfeltreffen werde die Weichen für eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel stellen, sagte Moons Sprecher am Freitag. Trump habe keine Vorbedingungen für das Treffen mit Kim gestellt. Bisher hatte Trump angedeutet, die Bedingungen für ein Treffen seien nicht gegeben. Noch im Oktober machte er sich über Tillerson lustig, der bei den Gesprächsbemühungen mit Nordkorea nur seine Zeit verschwende.

Mit Kim lieferte sich Trump mehrmals einen verbalen Schlagabtausch. So bezeichnete der US-Präsident den Nordkoreaner als "Verrückten" und verspottete ihn als "kleinen Raketenmann". Vor den Vereinten Nationen drohte er dem Land die völlige Zerstörung an, wenn es die USA angreifen sollte. Kim wiederum nannte Trump einen "geistig verwirrten Greis". Zugleich drohte Nordkorea mit Atomwaffen, die jeden Winkel der USA erreichen könnten.

Das letzte ähnlich hochrangige Treffen gab es im Oktober 2000. In der Amtszeit von US-Präsident Bill Clinton traf sich Außenministerin Madeleine Albright in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang mit dem damaligen Machthaber Kim Jong Il - dem Vater Kims.

Schweiz bietet sich als Vermittler an

Die Schweiz bietet sich indes als Vermittler an. "Die Schweiz steht in Kontakt mit den beteiligten Parteien" hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme des Außenministeriums der Alpenrepublik. Die damalige Schweizer Präsidentin Doris Leuthard hatte bereits vergangenen September ein Vermittlungsangebot gemacht und darauf hingewiesen, dass die Schweiz eine lange Tradition neutraler und verschwiegener Diplomatie habe. Medienberichten zufolge soll Kim Jung-un unter falschen Namen von 1996 bis 2001 in der Schweiz in eine Privatschule bei Bern gegangen sein.

Diverse Experten sahen in der Gipfelvereinbarung vor allem einen Erfolg für den nordkoreanischen Machthaber. Dieser wolle zeigen, dass er die USA gezwungen habe, ihn als ebenbürtig zu behandeln, schrieb Jeffrey Lewis vom Middlebury Institute of International Studies im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Nach Lewis' Einschätzung lud Kim den US-Präsidenten "nicht ein, um Nordkoreas Waffen abzugeben". Nach den Worten von Evan Medeiros, Asienberater des früheren US-Präsidenten Barack Obama, stärkt das Treffen Kims Bemühungen, "Nordkorea als De-facto-Atommacht anerkennen zu lassen".