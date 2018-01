Nach Auszählung von circa 28 Prozent der Wahllokale lag Zeman mit 43 Prozent in Führung. Auf Platz zwei folgte Drahos mit rund 25 Prozent. Es zeichnete sich eine rund 60-prozentige Wahlbeteiligung ab.

Die übrigen sieben Kandidaten lagen nach der Wahl, die am Freitag und Samstag stattgefunden hatte, unter der Zehn-Prozent-Marke. Diese Hochrechnungen deuten darauf hin, dass erst in einer Stichwahl zwischen Zeman und Drahos über das Staatsoberhaupt für die nächsten fünf Jahre entschieden wird. Diese soll in zwei Wochen stattfinden.