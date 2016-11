Auf Spezialschienen werde die mehr als 36.000 Tonnen schwere Konstruktion zu dem etwa 330 Meter entfernten Reaktor geschoben, teilte die Staatsagentur zur Verwaltung der Evakuierungszone am Montag mit.

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa zehn Metern pro Stunde und mit Pausen wird das größte bewegliche Bauwerk der Welt - ein Stahlbogen von 110 Metern Höhe, 165 Metern Länge und 257 Metern Breite - über den explodierten Block 4 gedrückt. Die Hülle ergänzt einen Betonsarkophag, der von der Sowjetunion nach der fatalen Kernschmelze am 26. April 1986 eilig errichtet worden war und brüchig ist.

Abschluss der Arbeiten am 29. November

Der ukrainische Umweltminister Ostap Semerak sprach von einem historischen Schritt. "Das ist der Anfang vom Ende des 30-jährigen Kampfes gegen die Folgen der Katastrophe von Tschernobyl", sagte er. Der Abschluss der Arbeiten ist für den 29. November geplant, einen Tag vor dem 30. Jahrestag der Übergabe des ursprünglichen "Sargs". Nach Vorarbeiten 2008 war 2012 mit dem Bau der Hülle begonnen worden.

Ein internationales Konsortium hatte den Mantel mit einer Grundfläche von etwa sechs Fußballfeldern in den vergangenen Jahren nahe der sogenannten Todeszone montiert. Mit dem Stahlbogen werde die Sicherheit um das abgeschaltete AKW "auf ein neues Niveau gebracht", sagte Semerak.

Schutz für die nächsten 100 Jahre

Der riesige Mantel in Bogenform, unter dem die Pariser Kathedrale Notre Dame Platz hätte, soll für die nächsten 100 Jahre einen Austritt von Strahlen aus dem havarierten Kraftwerk verhindern sowie vor Umwelteinflüssen wie Nässe schützen. Zudem ist die Konstruktion innen mit Greifarmen ausgestattet. Sie sollen Arbeiten an dem alten Reaktor ermöglichen. In der Anlage befinden sich Experten zufolge noch 200 Tonnen Uran. Den Organisatoren zufolge hält die neue Hülle einem Erdbeben der Stärke sechs und einem Tornado der Stufe drei stand.

Über 40 Geberländer ermöglichten das etwa zwei Milliarden Euro teure Mammutprojekt. Allein hätte die Ex-Sowjetrepublik Ukraine den Bau finanziell nicht stemmen können. Auch nach der Inbetriebnahme der Hülle 2017 wird der zweitgrößte Flächenstaat Europas für den Unterhalt wohl nicht ohne internationale Hilfe auskommen.

"Für uns ist dieser Bogen nicht einfach nur 36.000 Tonnen Metallkonstruktion", sagte Tschernobyl-Kraftwerksdirektor Igor Gramotkin. "Das sind 36.000 Tonnen unseres Glaubens an den Erfolg, an diesen Ort, unsere Menschen in der Ukraine", meinte er.

Am 26. April 1986 um 1.23 Uhr Ortszeit war ein Test in Tschernobyl außer Kontrolle geraten, Reaktor 4 explodierte. Der Super-GAU, der größte anzunehmende Unfall, trat ein. Die Detonation wirbelte tagelang radioaktive Teilchen in die Luft, von der damaligen Sowjetrepublik breitete sich die abgeschwächte Wolke über Westeuropa aus. Zehntausende mussten die Region verlassen. Noch Jahre später starben viele Menschen an den gesundheitlichen Folgen wie etwa Krebs.