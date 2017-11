EU-Staaten verlängern Glyphosat-Zulassung .

Das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat darf weitere fünf Jahre in der EU zugelassen werden. Die EU-Staaten stimmten am Montag in Brüssel mehrheitlich für einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission. Insgesamt seien 18 Länder dafür gewesen, Österreich war demnach dagegen, erklärten Diplomaten. Die derzeitige Glyphosat-Zulassung für die EU lauft am 15. Dezember ab.