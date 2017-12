Flächenbrand in Kalifornien weiter eingedämmt .

Die kalifornische Feuerwehr gewinnt langsam die Oberhand über den seit Anfang Dezember wütenden Flächenbrand nahe Santa Barbara. Das zweitgrößte Feuer in der Geschichte des US-Bundesstaates sei nun zu 60 Prozent eingedämmt, teilte die Forst- und Brandschutzbehörde am Donnerstag mit. Die Räumungsbefehle für Anrainer in den Brandgebieten seien aufgehoben worden, hieß es.