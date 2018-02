Einzelheiten blieben aber auch am Tag vor dem Treffen offen. So erklärte das Weiße Haus zunächst nicht, wer an dem Treffen teilnehmen wird.

An der Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland hatte der 19-jährige Nikolas Cruz am vergangenen Mittwoch mit einer halbautomatischen Waffe 14 Schüler und drei Erwachsene getötet. Daraufhin entbrannte die Debatte um eine Verschärfung des Waffenrechts in den USA neu. Es kam zu Protesten. Am Mittwoch wollen Überlebende der Tat in Floridas Hauptstadt Tallahassee für schärfere Gesetze demonstrieren.