Dafür sind die Burgenländer für alle alpinen Abenteuer gerüstet: Sie hatten 2016 bei den Neuzulassungen im Bundesländervergleich den höchsten Anteil an SUV und Geländewagen.

Das Bundesland mit den zweitmeisten E-Autos ist Oberösterreich, es folgen die Steiermark und Wien.

Laut VCÖ führt der Umstieg auf Strom statt Benzin und Diesel zu einer erheblichen Energieeinsparung. "Der Energieverbrauch eines E-Pkw ist um rund zwei Drittel niedriger als eines Benzin- oder Diesel-Pkw", rechnete VCÖ-Experte Markus Gansterer am Freitag in einer Aussendung vor.

Geht es nach Daniel Hammerl, Chef von Tesla Motors Austria & Italy, ist das Ende des Verbrennungsmotors bereits absehbar. "In 20 bis 30 Jahren fahren wir alle elektrisch", sagte er Ende des Vorjahres bei einer Veranstaltung in Wien. Tesla gilt als E-Auto-Pionier und will im kommenden Jahr ein Elektroauto um 35.000 Euro anbieten.