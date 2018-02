Die SPÖ wird die Rechtsanwältin und ÖRAK-Vizepräsidentin Marcella Prunbauer-Glaser nominieren, die NEOS OGH-Richter Gottfried Musger.

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder und NEOS-Vizeklubchef Nikolaus Scherak gaben die - angesichts ihrer Oppositionsrolle wohl aussichtslosen - Nominierungen am Mittwoch am Rande des Nationalrats gemeinsam bekannt. Beide hätten im Hearing überzeugt, und der Vorschlag wäre auch für die ÖVP wählbar, sagte Schieder. Einmal mehr übten die beiden Kritik an den erwarteten Kandidaten auf FPÖ-Tickets, dem Anwalt Michael Rami und dem Linzer Universitätsprofessor Andreas Hauer.