Seit 13.30 Uhr führt die Regierung im Bundeskanzleramt Gespräche über ein neues Arbeitsprogramm und den Fortbestand der Koalition. Diese könnten noch mehrere Stunden dauern, eine neuerliche Nachtschicht zeichnet sich ab, hieß es am Rande der Verhandlungen.

In der Sechserrunde mit Bundeskanzler Christian Kern, Kulturminister und Regierungskoordinator Thomas Drozda und Klubobmann Andreas Schieder auf SPÖ-Seite sowie Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, Finanzminister Hans Jörg Schelling sowie Staatssekretär und Regierungskoordinator Harald Mahrer auf ÖVP-Seite geht es vor allem um die noch offenen Punkte aus den einzelnen Themengruppen. Gesprächsbedarf gibt es offenbar noch bei den Materien Arbeitsmarkt, Sicherheit, Integration, Bildung sowie der Frage der Finanzierung und Gegenfinanzierung des Gesamtpakets.

Vizekanzler Mitterlehner sah die Verhandlungen am Nachmittag knapp vor dem Ziel, SPÖ-Klubobmann Schieder wollte nicht beurteilen, ob es noch am Sonntag zu einer Einigung kommt. Vom Verlauf der Verhandlungen selbst drangen keine Details nach außen. Kommt es zu einer Einigung auf ein Arbeitsabkommen, dann steht den Koalitionspartnern auch noch die Frage der Verbindlichkeit ins Haus. Kanzler Kern möchte, dass alle Minister von beiden Parteien den SPÖ-ÖVP-Pakt unterschreiben.

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte dazu bereits am Samstag erklärt, dass er seine Unterschrift nur unter das von ihm ausgearbeitete Kapitel setzen werde und "unter sonst nichts". Schieder nannte dies am Sonntag eine "etwas flache Sicht auf Regierungsarbeit" und plädierte ebenfalls dafür, dass die gesamte Regierung das neue Regierungsprogramm unterzeichnet.

Auch der ehemalige ÖVP-Klubobmann und Bundespräsidentschaftskandidat Andreas Khol hält nichts von der Ankündigung Sobotkas. "Die Bemerkung von Sobotka halte ich für kokett", meinte der Ex-Nationalratspräsident am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus". "Letzten Endes hat er nur die Wahl, alles zu unterschreiben oder dem Herrn Mitterlehner zu sagen: 'Lieber Reinhold, ich kann das nicht.' Dann muss er gehen", so Khol. "Also ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Ich glaube, dass die Vernunft siegen wird. Denn im Augenblick sind Neuwahlen - auch für Herrn (Bundeskanzler Christian/SPÖ, Anm.) Kern - ein unvertretbares Risiko."

Auch SPÖ-Pensionistenverbandsobmann Karl Blecha meinte im "Hohen Haus", er glaube, dass beide Seiten die Absicht haben, einen "wirklich bestandskräftigen Kompromiss zu finden". Er glaube, dass sowohl SPÖ wie auch ÖVP daran interessiert seien, dass nicht neu gewählt wird. Denn man brauche sich nur die Umfragedaten ansehen, meinte er mit Blick auf die derzeitige klare Stimmenmehrheit der FPÖ in den Erhebungen.

Für Montag wurden jedenfalls prophylaktisch bereits die Parteigremien von SPÖ und ÖVP einberufen. Diese sollen im Falle einer Einigung der Regierung den Sanktus für ihr Programm-Update geben.