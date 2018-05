Bund und Länder eröffnen Poker um das Pflegegeld .

Bund und Länder haben am Montag das Feilschen um die durch die Abschaffung des Pflegeregresses entstandenen Kosten eröffnet. Die Positionen waren am Beginn einer großen Verhandlungsrunde im Finanzministerium in Wien unverändert: Die Länder wollen mehr als die bisher vom Bund gebotenen 100 Mio. Euro. Für Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) bleibt diese Summe die "Ausgangsbasis".