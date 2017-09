Tiroler überrollte mit Pkw fünfjährigen Sohn .

In Innervillgraten in Osttirol hat ein 54 Jahre alter Landwirt am späten Samstagnachmittag seinen eigenen Sohn mit dem Pkw überfahren. Der fünfjährige Bub hatte, vom Vater unbemerkt, an dem Pkw hantiert. Laut Polizei wollte das Kind das Wechselkennzeichen vom Pkw abnehmen. Der Fünfjährige wurde verletzt mit dem Hubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz eingeliefert.