Hunderte Menschen hielten nach Angaben des VGT eine Stunde lang die tierischen Opfer - darunter Katzen und Vögel - am Schwarzenbergplatz in den Händen. Mit der Aktion forderte der VGT Tierrechte, hieß es.

Die Tiere seien aus hygienischen Gründen gekühlt und chemisch behandelt worden. Laut VGT war diese Mahnwache mit 650 Teilnehmern weltweit die größte dieser Art.

"Tiere haben einen genauso großen Wunsch nach Leben, wie Menschen, sie haben Gefühle und sind individuelle Persönlichkeiten. Doch nach dem Gesetz werden sie in Österreich als Sachen behandelt, genutzt und, wenn nicht mehr profitabel, einfach weggeschmissen und entsorgt. Wenn Legehühner nicht mehr genügend Eier legen, auch in der Freilandhaltung, tötet man sie und ersetzt sie durch jüngere Tiere", so der VGT.

Gegen diese "Herabwürdigung der Tiere, gegen diese Respektlosigkeit, ja gegen die gesamte Tierindustrie" habe sich die Mahnwache gerichtet. "Wir brauchen eine grundlegende Änderung im Verhältnis zu Tieren. Sie sind keine Sachen und dürfen keinesfalls wie Sachen behandelt werden", forderte VGT-Obmann Martin Balluch.