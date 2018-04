32-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt .

In Villach ist am späten Montagnachmittag ein 32-Jähriger bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Rettungsmaßnahmen durch Ersthelfer und später durch die Besatzung eines Rettungshubschraubers verliefen negativ. Der Villacher verstarb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.