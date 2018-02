Ansturm und Serverprobleme bei "Don't Smoke" .

Das geplante "Don't Smoke"-Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie erhält weiter großen Zuspruch. Allein an diesem Wochenende seien an die 8.000 elektronische Unterstützungserklärungen hinzugekommen, hieß es auf APA-Anfrage in der Wiener Ärztekammer. Getrübt wurde die Freude durch neuerliche Serverproblemen im Innenministerium. Die Kammer will jedenfalls noch wochenlang weitersammeln.