Bisher 573.000 Unterstützer für "Don't smoke" .

Rund 573.000 Unterstützungserklärungen für das "Don't smoke"-Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie sind bis Dienstagvormittag gesammelt worden. Bis Mittwoch um 10.00 Uhr ist eine Unterschrift noch möglich, danach werden die Stimmen in einem Einleitungsantrag an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) übergeben. Das Ministerium legt dann die Eintragungswoche für das Volksbegehren fest.