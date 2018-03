Skitourengeher am Hohen Göll tödlich verunglückt .

Ein Skitourengeher ist am Samstag am Hohen Göll bei Golling im Tennengau mit einer Lawine abgestürzt und tödlich verunglückt. Die Bergwacht Berchtesgaden und zwei Polizeihubschrauber suchten in der Nacht auf Sonntag einen vermissten Tschechen und entdeckten den Lawinentoten, berichtete das bayerische Rote Kreuz. Ob es sich bei dem Verunglückten um den Vermissten handelt, ist noch nicht bestätigt.