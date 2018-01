Kein Prozess gegen Türsteher .

Die zwei Türsteher, die in der Nacht auf den 29. April 2017 einen 42-jährigen Iraker vor einer Diskothek in Wien-Favoriten niedergeschossen hatten, werden dafür nicht strafgerichtlich zur Verantwortung gezogen. Wie Alexander Philipp, der Verteidiger des Hauptverdächtigen, bestätigte sich die Verantwortung seines Mandanten, der von Anfang an eine Notwehrsituation behauptet hatte.