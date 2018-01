Feuerwehr rettete Familie aus brennendem Haus .

Die Feuerwehr hat in Dornbirn in der Nacht auf Montag eine vierköpfige Familie von einem Balkon eines Mehrparteienhauses gerettet. In der Nachbarwohnung war aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen, deren Bewohner flüchteten ins Freie und alarmierten die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.