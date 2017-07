Motorradlenker nach Herzinfarkt in Spital verstorben .

Der 49-jähriger Motorradlenker, der am Donnerstag in Rankweil im Bezirk Feldkirch während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten hatte, ist noch am Donnerstagabend im LKH Feldkirch an den Folgen der Herzattacke gestorben. Das teilte die Vorarlberger Polizei Samstagfrüh mit. Zunächst war der Vorarlberger noch erfolgreich reanimiert worden.