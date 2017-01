Ein 66-jähriger Deutscher, der drei Personen in seinem Fahrzeug mitführte, kam auf der Arlbergpassstraße in Fahrtrichtung Tirol aufgrund der winterlichen Verhältnisse ins Schleudern und krachte frontal in das Auto eines 33-jährigen Bosniers. Dieser starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Die vier Personen im Pkw des Deutschen wurden verletzt, teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit. Die L197 war für den Zeitraum der Erhebungen und Aufräumarbeiten bis ca. 00.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.