Der am Freitag gefällte Riese, der heuer aus Frastanz-Felsenau (Bezirk Feldkirch) herangekarrt wurde, wird diesmal übrigens nicht zu Insektenhotels verarbeitet, sondern im Zuge des traditionellen Funkenfeuers verbrannt.

Die Vorarlberger hätten sich gewünscht, ihren Baum für diesen Brauch verwenden zu dürfen, sagte Forstdirektor Andreas Januskovecz der APA. Am ersten Sonntag nach dem Aschermittwoch wird dabei ein aufgeschichteter Holzturm oder auch ein Strohhaufen abgebrannt. Die Zeremonie unter Beteiligung der Rathaus-Fichte wird am Cobenzl stattfinden.

Davor muss der 70 Jahre alte und 25 Meter hohe Baum freilich noch abtransportiert werden. Dafür wird er von den Lichterketten befreit, entastet und zerkleinert.

Dem mächtigen Pendant in Schönbrunn geht es erst nächste Woche an den Kragen. Der Weihnachtsbaum vor dem Schloss wird am Dienstag gefällt und anschließend - wie jedes Jahr - als Frühstücks-Leckerbissen an die Elefanten verfüttert.