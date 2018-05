2014 wurde die Idee geboren, im Weingut Iby-Lehrner in Horitschon umzubauen und Gästezimmer zu integrieren. „Da es immer wieder große Nachfrage gibt, haben wir den Schritt gewagt und konnten vier schöne, helle und großzügige Gästezimmer schaffen. Die Wein-Träumerei, so werden unsere Gästezimmer genannt, laden zum Verweilen, Genießen und Wein-Träumen ein. Sie sind am neuesten Stand der Technik, Bad und WC sind getrennt, langlebige und zeitlos schöne Materialen wie Eichenholz wurde für die Einrichtung und Türen verwendet“, so Melanie Lehrner.

Bei der Eröffnung. Michael Melanie Lehrner mit Luisa, Altbischof Paul Iby und Bürgermeister Georg Dillhof. | Kim Roznyak

Melanie und Michael Lehrner sind eine Winzerfamilie in dritter Generation und möchten ihren Gästen Geborgenheit, hohe Begegnungsqualität und jede Menge Einblick in das alltägliche Leben eines Winzers und seiner Familie bieten.

„Unsere Gäste sollen sich durch die ansprechende Architektur so richtig wohl in unserem modern-burgenländischen Weingut fühlen“, fügte Lehrner hinzu. Die Gästezimmer wurde am vergangenen Freitag feierlich eröffnet und von Altbischof Paul Iby gesegnet. Weiters wurde das Weingut von „Urlaub am Bauernhof/Winzerhof“ kategorisiert und mit vier von vier Blumen ausgezeichnet.

„Unsere Wein-Träumerei zählt nun zu den schönsten und am besten bewerteten Gästezimmern im Burgenland“, freut sich die Winzerfamilie. Bei der Eröffnung der Gästezimmer wurde auch gleich die Urkunde dafür verliehen (siehe Foto ganz oben).