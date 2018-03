Die Feuerwehr maß in den Räumlichkeiten einen stark erhöhten CO-Wert von 45 ppm. Dieser sei vermutlich auf den Brennstoff der Wasserpfeifen zurückzuführen gewesen, berichtete die Polizei. Das Mädchen wurde in das Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert.

Laut Landesfeuerwehrkommando darf die CO-Belastung am Arbeitsplatz maximal 30 ppm (Part per Million) betragen. Bei dem gemessenen Wert von 45 ppm können nach vier bis fünf Stunden Vergiftungssymptome auftreten.

Ursache für CO-Belastung könnte der Brennstoff der Shishas sein

Auf der Suche nach der Ursache der hohen CO-Konzentration kontrollierte die Feuerwehr zunächst die Gasheizung, die allerdings in Ordnung war. Rasch fiel der Verdacht auf den Brennstoff der Shishas. Das Lokal wurde belüftet, bis die CO-Werte wieder normal waren. Die übrigen zwölf Gäste wurden vorübergehend an die frische Luft geschickt, sie blieben beschwerdefrei.

Im Jänner hatte sich in einer Shisha-Bar in Mattighofen (Bezirk Braunau am Inn) ein ähnlicher Vorfall ereignet: Einem 14-Jährigen wurde nach einigen Zügen aus der Wasserpfeife übel. Am Weg zur Toilette wurde er ohnmächtig, stürzte zu Boden und erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen.