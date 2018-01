Weltweit sind nur etwa 250 Exemplare der weißen Esel bekannt, umso erfreulicher sei der seltene Zuchterfolg. Er soll der Grundstein für eine "Herberstein-Linie" sein, erklärte der Zoologische Leiter Reinhard Pichler.

Das 18 Kilogramm schwere Eselfohlen, das auf den Namen "Athos" hören soll, bezaubert mit blauen Augen und hellgelbem Fell. In Zeiten der österreichisch-ungarischen Monarchie wurden Barockesel aus Liebhaberei gezüchtet und als Haustier für bessergestellte Herrschaften gehalten, so der Tierpark in einer Aussendung. In den 1980er-Jahren wurden unter dem Bestand in Herberstein weiße Esel ausgemacht. Pichler zufolge gibt es in Österreich noch eine größere Population im Nationalpark Neusiedler See, die "Neusiedler See-Linie". Auch in Schloss Hof im Marchfeld (NÖ) gibt es solche Esel. Es sei aber nicht auszuschließen, dass es "unerkannte" Tiere in Privatständen - insbesondere in Ungarn - gibt.

Zu Zeiten der Monarchie wurden die Tiere noch als Albino-Esel bezeichnet, seit etwa fünf Jahren wird die Rasse nun als "Weißer Barockesel" betitelt. Jüngsten Forschungen zufolge wurde bei Tieren der Herberstein-Linie das Champagne-Gen entdeckt, das für die Farbgebung des Fells sorgt.