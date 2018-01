Akademikerball: Proteste und Verkehrsbehinderungen .

Der freiheitliche Akademikerball in der Wiener Hofburg wird am Freitag auch heuer wieder für Proteste sorgen. Zahlreiche Organisationen haben - auch vor dem Hintergrund der FPÖ-Regierungsbeteiligung - zu Demonstrationen aufgerufen. Rund um den Veranstaltungsort richtet die Polizei ab 17.00 Uhr eine großräumige Sperrzone ein. In der Innenstadt ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.