21-Jährige vermisst - kaum Anhaltspunkte .

Das Verschwinden einer 21-jährigen Frau in Wien-Brigittenau gibt der Polizei Rätsel auf: Am Tag nach einem Aufruf mit einem Fahndungsfoto lagen noch keine brauchbaren Anhaltspunkte vor, wie Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Freitag sagte. Es habe zwei Sichtungen gegeben, die führten aber nicht zum Auffinden der 21-Jährigen.