"Es ist der Wahnsinn, wenn unter der Hand Antibiotika verkauft werden. Dadurch können Resistenzen erzeugt werden", sagte Baumgärtel. Antibiotika sind in Österreich rezept- und apothekenpflichtig. Vor rund einem halben Jahr wurde das BASG schon einmal über Antibiotikaverkauf in einem China-Markt in Wien informiert. "Der Hinweis konnte damals nicht verifiziert werden, wir konnten im Shop damals nichts finden", sagte Baumgärtel. Illegalen Verkauf von Antibiotika "kennen wir bisher nur in Ausnahmefällen, bei Abnehm- oder Dopingmitteln kommt das in Österreich häufiger vor". Verkäufer illegaler Medikamente müssen mit hohen Strafen rechnen.