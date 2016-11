Dem 31-Jährigen wird Amtsmissbrauch vorgeworfen, weil er in einer Anzeige gegen eine damals festgenommene 47-jährige Frau falsche Angaben gemacht haben soll.

Der wegen Amtsmissbrauchs angeklagte Polizist zeigte sich bei seiner Befragung durch den Schöffensenat reuig. Fakt sei, dass in der Anzeige etwas Falsches drinnen stehe, räumte er ein. Dazu stehe er auch, "aber ich hatte sicher keinen Schädigungsvorsatz", sagte der Beamte, der in der Zwischenzeit den Dienstführendenkurs abgeschlossen hat.

Verfahren wurde eingestellt

Die Festnahme der 47-jährigen Akademikerin auf einem Tankstellengelände beim Schwedenplatz hatte wegen des später erhobenen Vorwurfs, die Frau sei von Polizisten misshandelt worden, für mediales Aufsehen gesorgt. Die Causa wurde an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt delegiert, die gegen 19 Personen ermittelte und das Verfahren nach umfangreichen Erhebungen und der Analyse eines Videos aus einer Überwachungskamera einstellte. Begründet wurde dies damit, dass sich der zur Einbringung einer Anklage wegen Übergriffen erforderliche Tatverdacht gegen keine der Personen habe begründen lassen.

Ganz anders sah dies die Anklagebehörde im Fall des Polizisten. Der Beamte gehörte damals zur Bereitschaftseinheit und fuhr mit seiner Gruppe in der Silvesternacht wegen eines Raufhandels zur Tankstelle, schilderte Erste Staatsanwältin Beatrix Resatz. Beim Eintreffen sei alles erledigt gewesen, die Polizisten hätten eigentlich schon wieder abfahren wollen, als sie von der 47-Jährigen zunächst angesprochen und dann beschimpft worden seien.

Weil die Lage immer mehr eskaliert sei und die Frau schließlich einen Kollegen des 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben soll, wurde sie schließlich festgenommen. Der Polizist, der danach einige Tage freihatte, schrieb am 7. Jänner 2015 die Anzeige zu dem Vorfall. Darin sei das Ganze so dargestellt, als habe der Beamte selbst den Vorfall aus der Nähe miterlebt und die Frau mehrmals abgemahnt, dass sie wegen aggressivem Verhalten angezeigt werde.

"Staatsanwaltschaft lebt von den Berichten der Polizei"

Tatsächlich habe sich der Angeklagte jedoch während des Zwischenfalls im Tankstellenshop aufgehalten und sei erst "20 Sekunden vor dem Schlag" wieder zurückgekommen, schilderte Resatz. Das Sicherheitspolizeigesetz setze voraus, dass eine Person mehrfach abgemahnt werden müsse, bevor es zur Anzeige komme.

In seiner Anzeige stelle der Beamte es aber so dar, "als wäre er selbst dabei gewesen und als habe er selbst die Abmahnungen vorgenommen", sagte die Anklägerin. Das Video zeige jedoch, dass es anders gewesen sei. Der Beamte beschreibe "einen Vorgang, den es so nicht gegeben hat".

Auf die Unstimmigkeiten in der Anzeige sei man erst bei der Befragung der 47-Jährigen gestoßen. "Die Staatsanwaltschaft lebt von den Berichten der Polizei. Wir müssen auf das vertrauen, was uns berichtet wurde", stellte Resatz fest. Gegen die Frau sei nach wie vor ein Strafverfahren anhängig. Da dürfe man nicht leichtfertig sagen: "Da hat er sich ein bisserl geirrt." Der Anwalt der Frau schloss sich als Privatbeteiligtenvertreter mit der Forderung von 100 Euro an. Schon eine Verwaltungsstrafe, über die noch nicht entschieden sei, würde diesen Betrag übersteigen.