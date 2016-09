Mann starb bei Wohnungsbrand .

Ein Mann ist am Freitag bei einem Wohnungsbrand in Wien-Favoriten ums Leben gekommen. Wie die Berufsfeuerwehr berichtete, hatte sich der mobilitätseingeschränkte Inhaber der Räumlichkeiten in der Hofherrgasse nicht mehr ins Freie retten können. Er konnte nur noch tot geborgen werden.