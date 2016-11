Verdächtiger nach Vergewaltigung verhaftet .

Nach einer besonders brutalen Vergewaltigung - das Opfer war Ende September in einer Parkanlage am Laaer Berg in Wien-Favoriten in ein Gebüsch gezerrt, missbraucht, geschlagen und mit seinem eigenen Schal gewürgt worden - ist der mutmaßliche Täter in Griechenland festgenommen worden.