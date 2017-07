Frau attackierte Lebensgefährten mit Messer .

Eine 27-jährige Frau hat ihren 30-jährigen Lebensgefährten am Freitagabend nach einem Streit mit einem Messer verletzt. Die 27-Jährige hatte den Mann an seinem Arbeitsplatz, einem Lokal in der Favoritenstraße in Wien, besucht und geriet nach einem kurzen Wortwechsel dermaßen in Rage, dass sie sich ein Küchenmesser griff und mehrmals versuchte, auf den 27-Jährigen einzustechen.