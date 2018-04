Freisprüche nach Unfall im Lainzer Tunnel vor 9 Jahren .

Der Strafprozess um einen fast neun Jahre zurückliegenden schweren Arbeitsunfall im Lainzer Tunnel ist am Montag mit Freisprüchen für alle fünf Angeklagten zu Ende gegangen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft meldete Berufung wegen Nichtigkeit und Schuld an. Auch eine Geldbuße bleibt den zwei in den Tunnelbau involvierten Unternehmen erspart.