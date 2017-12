Fünf Menschen nach Brand in Stiegenhaus im Spital .

Wegen eines Brandes in einem Stiegenhaus in der Treustraße in Wien-Brigittenau und dadurch bedingter intensiver Rauchentwicklung mussten am frühen Sonntagabend fünf Menschen in ein Spital gebracht werden. Eine Person wurde über eine Drehleiter geborgen, da eine Flucht durch das verqualmte Stiegenhaus nicht mehr möglich war.