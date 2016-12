Fünf Personen aus Polizeianhaltezentrum geflohen .

Insgesamt fünf Insassen sind am Sonntag und am Montag aus dem Wiener Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel geflohen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind zwei der vier Personen, die am Sonntag verschwunden waren, wieder festgenommen worden.