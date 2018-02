Nach PKW-Unfall: Schwerverletzte Frau gestorben .

Eine am Samstag bei einem Verkehrsunfall in der Neuwaldegger Straße in Wien-Hernals lebensgefährlich verletzte 51-jährige Lenkerin ist am Sonntag im Krankenhaus verstorben. Karin Fehringer, die Sprecherin des AKH Wien, bestätigte am Sonntagnachmittag einen entsprechenden Bericht auf orf.at.