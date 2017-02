Nachbar mit Schreckschussrevolver bedroht .

Ein alkoholisierter 48-Jähriger hat am Mittwochabend seinen Nachbarn in einem Mehrparteienhaus in der Veitingergasse in Wien-Hietzing mit einem Schreckschussrevolver bedroht. Er sagte, er habe sich durch Lärm belästigt gefühlt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Beamte der WEGA nahmen den Mann fest.