Am Sonntag musste die Feuerwehr erneut wegen eines Fehlalarms in Wien-Leopoldstadt ausrücken. Die Feuerwehrmänner erkannten dabei den verdächtig wirkenden Mann wieder, teilte die Polizei am Montag mit.

Jedes Mal, nachdem er Alarm ausgelöst hatte, wartete der Verdächtige, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Diesmal hielten Feuerwehrleute den 42-Jährigen in der Wirtschaftsuniversität Wien bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er zeigte sich geständig, verriet jedoch nicht, warum er die Alarme ausgelöst hatte. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

In welchem Zeitraum und wie oft der Beschuldigte bewusst falsch Alarm geschlagen haben soll, könne er noch nicht nachvollziehen, sagte Christian Feiler, Sprecher der Feuerwehr. "Aber wir gehen davon aus, dass es eine böswillige Alarmierung war und keine Fehlauslösung." Laut Polizei wird er beschuldigt, insgesamt mehr als 40-mal Brandalarm ausgelöst zu haben, ohne dass eine Gefahr bestand.

Rechne man die Zeit, die Hin- und Rückfahrt und das Erkunden des Gebäudes zusammen, dann ergibt das laut dem Feuerwehrsprecher einen Schaden von 200 bis 600 Euro pro Einsatz. "Das WU-Gebäude fahren wir beispielsweise mit drei Fahrzeugen an", sagte Feiler.