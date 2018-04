Mann, der Polizisten attackierte zu Haft verurteilt .

Ein 34-jähriger Mann, der am 22. Oktober 2017 in einer Wohnung in der Ramperstorffergasse in Wien-Margareten mit einem gezückten Küchenmesser auf Polizisten losgegangen sein soll, ist am Donnerstag am Landesgericht zu zwei Jahren Haft verurteilt worden.