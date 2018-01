Beifahrer ging im Rausch auf Polizisten los .

Eine Pkw-Kontrolle ist in Wien-Meidling in der Nacht auf Sonntag eskaliert. Laut Polizeisprecher Harald Sörös stoppten Polizisten nach 23.00 Uhr einen Wagen mit drei Insassen in der Rollingergasse. Alle drei waren augenscheinlich betrunken. Der 38-jährige Lenker wies beim Alkomattest 1,88 Promille auf. Als besonders der 42-jährige Beifahrer aggressiv wurde, forderten die Beamten Verstärkung an.