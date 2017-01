Nachdem die Frauen geflüchtet waren, randalierte der vermutlich drogenabhängige Mann in der elterlichen Wohnung. Er wurde festgenommen und wird amtsärztlich untersucht, berichtete die Polizei am Dienstag.

Die Frauen hatten um 13.25 den Polizeinotruf verständigt und waren vor dem Mann in den Innenhof einer Wohnhausanlage geflohen. Daraufhin stach der Verdächtige mehrmals mit den Messern auf Möbel und Gebrauchsgegenstände in der elterlichen Wohnung ein, in der er zum Tatzeitpunkt lebte.

Der vermutlich Drogenabhängige wurde wenige später von Streifenpolizisten festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Er wird aufgrund seiner möglichen Drogenabhängigkeit sowie möglicher psychischer Erkrankungen amtsärztlich untersucht. Gegen ihn ist zudem ein Betretungsverbot verhängt worden.