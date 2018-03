Messer-Attacke in Wien mit drei Schwerverletzten .

In der Wiener Leopoldstadt ist es am Abend zu einer Messer-Attacke gekommen. Der Vorfall habe sich um circa 19.45 Uhr auf der Praterstraße in der Nähe des Nestroyplatzes ereignet, drei Personen wurden schwer verletzt, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Österreich".