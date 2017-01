Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren fassten bedingte Freiheitsstrafen von vier bis sechs Monaten aus. Zwei Burschen wurde eine diversionelle Lösung angeboten, die sie annahmen. Alle Urteile sind rechtskräftig.

Die 16-Jährige, die wegen der Prügelattacke wieder in U-Haft sitzt, erhielt am Donnerstag in Wien wegen schweren Diebstahls durch Einbruch, wegen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz - sie besaß einen Schlagring - fünf Monate bedingt. Zudem muss sie eine Bewährungshilfe in Anspruch nehmen und sich einer Psychotherapie unterziehen. Die 15-Jährige, die auf dem Video als Prügelopfer zu sehen ist, erhielt ebenfalls fünf Monate wegen schweren Diebstahls durch Einbruch.

Zudem müssen die Jugendlichen teilweise die Schäden, die sie verursacht haben, finanziell wieder gut machen. Dem Stiefvater der Jugendlichen, bei dem sie eingebrochen waren und das Haus verwüstet hatten, müssen 1.000 Euro Privatbeteiligten-Anspruch gezahlt werden. Die bedingten Verurteilungen scheinen im Strafregisterauszug nicht auf.