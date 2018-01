Mutter soll Baby in Spital erstickt haben .

Eine offenbar psychisch kranke Mutter soll ihr acht Monate altes Baby in einem Wiener Spital erstickt haben. Danach sei die 37-Jährige geflüchtet und habe versucht, Selbstmord zu begehen, berichtete die Polizei am Samstag. Die Tötung des acht Monate alten Buben habe sich am vergangenen Mittwoch zugetragen. Über die Beschuldigte wurde bereits Untersuchungshaft verhängt.